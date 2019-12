Aguilera se defendió tras los dichos de Riquelme

Tato Aguilera dio su descargo después del cruce con Riquelme, quien en plena cancha de Boca lo acusó de ser “empleado de Angelici”. Vía tuiter, el periodista que cubre al equipo Xeneize desde el año 2000, se defendió.

“Hoy fui víctima de esta difamación por parte de Riquelme. Daniel Angelici no es mi jefe”, disparó el periodista en una escueta publicación. En el cruce radial intentó hacer oídos sordos a los dardos del 10, pero no hubo caso ya que el acompañante de Ameal y Pergolini no cedió.

Hoy fui victima de esta difamación por parte de Juan Román Riquelme. Sólo fui a buscarlo para hacer una nota periodística en @radiomitre y me trató así. Yo no tengo un jefe que se llama Daniel Angelici.

Soy periodista y mis jefes están en