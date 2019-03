El Perro fue el impulsor del escándalo de Marcelo D’Alessio. No se le puede sacar ese mérito. Pero a partir de la primera nota en su blog no para de tener que explicar algunas imprecisiones. Primero dijo que tuvo que apurar la nota por un tuit de Elisa Carrió y no le alcanzó el tiempo para “chequear” algunos datos. Luego se sumó a la campaña para tratar de relacionar a D’Alessio con Stornelli, aunque no se encontraron pruebas directas que el fiscal estaba involucrado en la extorsión.

Ahora que ya quedó claro que D’Alessio es no es agente de la DEA, aunque tenía fuertes vínculos en el mundo del espionaje, Verbitsky salió con una nueva teoría: que el falso abogado es un topo de la CIA. “Tengo que mandar un informe a Maine”, dijo D’Alessio en una charla con el fiscal.

Según los informante del Perro, que le creen todo al trucho de D’Alessio, Maine es el centro de reclutamiento de los agentes inorgánicos de la CIA. ¿Cuál es la prueba? Ninguna. Pero alcanza para seguir con la novela.

“D’Alessio dice ser parte de la DEA pero es parte de la CIA. Me cago en la diferencia”, cerró Verbitsky en su intervención radial.