Alberto celebró en C5N el acuerdo y anunció las cinco reglas de oro

Contento pero contenido tras el acuerdo con los bonistas, el presidente Alberto Fernández destacó el trabajo de su ministro de Economía: “El tiempo que estuve leyendo que la suerte de Guzmán estaba echada, que estaba de salida, pero siempre lo defendí”.

Para el jefe de Estado, la renegociación de la deuda significó un nuevo comienzo: “Hoy recuperamos la capacidad de decidir”.

“Tenemos cuatro años por delante para disponer bien de nuestros ingresos”, explicó al mostrar una filmina sobre la nueva evolución de la deuda.

Fernández remarcó que con Guzmán consiguieron un ahorro de 37.800 millones de dólares en los próximos diez años.

Pero ese es solo un primer paso. El Presidente ahora deberá trabajar para reactivar la economía. Para eso lanzó las cinco reglas de oro: desendeudamiento, que solo falta la firma, acumular reservas internacionales, mantener un dólar competitivo, recuperar el equilibrio fiscal y alcanzar el superávit fiscal.

Sin embargo, la pandemia no da tregua y no pareciera dar respiro hasta fin de año. Por eso Alberto defendió la cuarentena desde su costado familiar: “Yo también lo quiero ver a Estanislao, pero no lo estoy viendo”.

Alberto no esquivó los temas de actualidad como la reforma judicial y la fallida intervención de Vicentín. Sobre el final, se acordó de desearle feliz cumpleaños al programa de Sylvestre.