Alberto demoró la conferencia del viernes por una entrevista con Fontevecchia

Alberto Fernández demoró más de una hora la conferencia de prensa del viernes pasado en Olivos por una entrevista periodística. Lo que se había rumoreado se confirmó este domingo en una nota del diario Perfil que acompaña la entrevista de Jorge Fontevecchia con el Presidente.

La entrevista comenzó media hora más tarde de lo pautado y se extendió por dos horas, aclara una nota que cuenta algunos detalles de color de la movida del viernes. Mientras tanto, en la sala de conferencias, periodistas de todos los medios esperaban la palabra de Alberto. Lo que estaba previsto para las 19.30 se demoró hasta las 21 y tuvo más de 50 puntos de rating entre todos los canales.

En la entrevista, que podrá verse por NetTv, el presidente criticó a quienes plantean “el dilema entre la economía y la salud” para enfrentar al coronaviruspor considerar que “es falso”. Y graficó su posición con una sentencia tajante: sostuvo que prefiere “tener un 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos” por la pandemia en el país.

Sobre la deuda, Alberto dijo que “el coronavirus afecta la renegociación de la deuda, como afecta el coronavirus a toda la economía global”. “La negociación va bien. En los próximos días haremos la oferta. A mí no me gusta mentir, tampoco me gusta mentirles a los acreedores. Lo que vamos a firmar es algo que podamos cumplir como gobierno y como país. No quiero comprometerme a firmar algo incumplible”, expresó el Presidente.