Alberto podría ser el primer invitado a los almuerzos de Mirtha

¿Será Alberto Fernández el primer invitado a la mesa de Mirtha Legrand? Es una posibilidad que la mismísima Legrand no confirmó, pero la dejó picando. La fecha de inicio del ciclo es el 7 de marzo y habrá que ver si el presidente se sienta junto a la diva.

“A Alberto lo invitaría; a Cristina no sé”, respondió Legrand en Crónica TV. De ser así, la ex actriz daría marcha atrás a su anterior decisión, cuando en la previa de las PASO manifestó que no recibiría a Alberto Fernández.

De todos modos, la decisión aún no está tomada. Faltan dos meses aún y Legrand aclaró que “lo voy a pensar ahora, mientras estoy en Mar del Plata. Depende de mí, no depende de nadie. No quiero hacer tanta política tampoco, quiero hacerlo un poquito más artístico, más actual, con la cotidianidad de todo lo que ocurre en la Argentina en el día a día. Pero tanta política, no”.