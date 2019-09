Alberto trabaja para construir autonomía de Cristina

Alberto es amigo, reconciliado de Cristina. Alberto es garante de sus votos . El ganador de las Paso es también guardián de una sombra que de no empoderarse, lo perseguirá todo su casi seguro mandato.

La gira por el viejo continente le sirvió para “comprar” autonomía de imagen externa. Su misión, en esta parte de la campaña es consolidar esto en el fuero interno, el más difícil por la Grieta vigente, que él dice vino a vencer.

Alberto expresó ante un periodista del círculo rojo, como Joaquín Morales Solá, que descarta totalmente algún cambio de la Constitución durante su futuro presidencial.Una de las tantas importantes aclaraciones, tras las presentaciones, libro mediante, de la envolvente Crisitna que habló de cambio de paradigma o contrato social.

En el imperdible reportaje, Alberto elige destacar como símbolo del camino anti Grieta, el estar dando reportajes con periodistas críticos del kirchnerismo y su presencia en un foro organizado por Clarín. El mensaje es a dos puntas, pero sobre todo sobre el imaginario de que él sería dirigido por la ex presidenta….

Alberto Fernandez a Morales Solá

"Yo no voy a hacer política en los tribunales, no me voy a volver un ser despreciable haciendo política en los tribunales"

Que manera más elegante de decirle "Ser Despreciable" a Mauricio y a todo el Partido Judicial, no? pic.twitter.com/klJVsgmo3U

— Caído del Catre (@CaidodelCatre1) September 10, 2019