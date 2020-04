Un intendente se niega bajarse el sueldo: “Me parece una chicana barata”

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, se niega a rebajarse el sueldo en el marco de la emergencia sanitaria. “Me parece una chicana barata eso de donar un 20 por ciento del sueldo o un 10 por ciento”, dijo el intendente K que dijo cobrar 180 mil pesos por mes.

Si donara el 20 por ciento, significaría una reducción de su sueldo de 36 mil pesos por mes.

Dichiara fue muy vehemente a la hora de defender su sueldo: “La gente no me eligió para que done el 20 por ciento del sueldo. Me eligió para que esté al frente de todos los problemas como en este caso”.