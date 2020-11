Amenazó a jugadores y dirigentes de San Lorenzo

“Dirigentes dan vergüenza. Jugadores dan vergüenza.Periodistas, vergüenza. Lo único que le queda a San Lorenzo es la gente. Hasta que no matemos un dirigente o un periodista no paramos”. Este tuit lo escribió una persona de la cual no se conoce su identidad, pero que ya fue apresado.

Fue detenido tras un allanamiento, donde se encontró un arma con balas de fuego, según publicó el portal Doble Amarilla.

El allanamiento fue en Villa del Parque y estuvo a carego de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos que tiene a Celsa Ramírez como cabeza.

Además del arma de fuego, también se encontraron camisetas de San Lorenzo, banderas y varios celulares.