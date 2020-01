El conductor Andy Kusnetzoff confirmó que se masturbaba antes de grabar su programa. Lo confesó en una entrevista con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina en AM La Once Diez.

“Lo de la masturbación sí, es cierto. Antes de grabar ‘Maldito Lunes’ me daba tanta angustia que sí, a veces lo hacía. Creo que era como en una película que arrancaba así, con ‘esto va a ser lo mejor del día’. A mí me angustiaba ir a grabar por distintos temas que no vienen al caso, pero sí, es verdad”, dijo Andy.