En las últimas horas Maradona disparó munición pesada contra Carlos Tevez por su simpatía con Mauricio Macri. Mas allá de las críticas, Maradona estuvo con Daniel Angelici almorzando y planificando el futuro inmediato del astro argentino. Según pudo saber Expediente Político el presidente de Boca y el ex jugador llegaron a un acuerdo para hacer un homenaje en la Bombonera.

Desde el entorno de Angelici cuentan que no fue un almuerzo más: la idea del Tano es tantear a Maradona buscando un rédito político de cara a las elecciones del año que viene donde hoy aún no definió quién será cabeza de lista.

Juan Roman Riquelme asoma como posible opositor. Por este motivo, la jugada de Maradona como posible integrante de la lista no seria descabellado.

La buena onda entre Angelici y Maradona arrancó cuando el presidente de Boca tomó el control de la AFA y el ex capitán de la Selección se metió en la nueva gestión de la FIFA. El año paso hubo una foto juntos en Bahréin. Y a partir de ese momento, Maradona siempre elogió al presidente de Boca.

“Si no fuera por Angelici, Boca hoy debería un montón de plata por Macri. Sin embargo Angelici es un tipo que cuida el bolsillo de la gente, quiere hacer un estadio mucho más grande, lo cual estoy de acuerdo porque no podemos ser tan egoístas los que tenemos palcos o un lugar en la cancha de Boca diciendo ´la Bombonera no se toca´”, dijo hace pocos meses.