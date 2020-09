Anibal Fernández amenaza con acciones legales

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández sigue limpiando su imagen en los medios luego de que una nota de Clarín afirmaba que no es La Morsa. Entrevistado por Gustavo Sylvestre adelantó que está estudiando ir a la Justicia contra los periodistas y los medios involucrados en el informe en su contra, en plena campaña de 2015.

Anibal Fernández no dio detalles pero mencionó al canal 13 y al grupo Clarín.

En 2015 y a una semana de las elecciones, Martín Lanatta, condenado por el triple crimen de General Rodríguez, acusó a Aníbal Fernández de ser “La Morsa” y estar vinculado con la red criminal. La Justicia todavía no pudo determinar quién es ese personaje. Una nota de Clarín puso en escena a Julio César Pose, ex agente de la ex SIDE, y Fernández aprovechó para limpiar su imagen.