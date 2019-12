Any Ventura copó la Plaza de Mayo y cantó la marchita

La periodista Any Ventura llevó su programa de radio “Una nueva aventura” a la Plaza de Mayo. Con el camión de exteriores hizo la cobertura de la asunción de Alberto Fernández y en un momento la albergó la emoción. Tanto que entonó y arengó con la Marcha Peronista.

“Soy una muchacha de Palermo. Significa venir de una familia gorila y era subversiva de pequeña”, explicó hace un tiempo Ventura. “Estaba enamorada del peronismo. A mi Evita me parecía lo mas grande, Perón me parecía lo máximo”, agregó en una entrevista por La Casa Invita, por AM 750.

En dicho programa, Ventura no anduvo con vueltas: “Me hice peronista y de Boca. Todo al revés de mi casa. Me parecía que los alumnos no eramos humanos, que la facultad tenia una cosa alejada de la realidad. Siempre me pareció que había que militar en los barrios, que había que ayudar con la gente”.

Ayer, la periodista lo hizo en la Plaza de Mayo.