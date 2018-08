Ya es un clásico: Jorge Asís-Luis Majul. Ahora, el motivo es la denuncia del escritor, a través de las redes sociales, en las que asegura que recibe presiones para concurrir al programa La Cornisa.

“No me interesa participar de los programas de Majul. Como me niego, me ataca. Indecoroso estilo de produción de AméricaTV. Se traduce: ‘si no venís, te masacro’. Decir extorsivo es un elogio”, escribió el escritor, que ya tuvo varios rounds contra el periodista.

No me interesa participar de los programas de @luismajul

Como me niego, Majulito luego me ataca.

Indecoroso estilo de producción para @AmericaTV

Se traduce: "si no venís te masacro".

Decir "extorsivo" es un elogio.

Nunca ampliaremos. — Jorge Asis (@AsisOberdan) August 29, 2018

No es la primera vez que Asís dispara contra Majul. Hace unos meses, luego de unas escuchas que presentaron en La Cornisa sobre Cristina Fernández de Kirchner, el escritor dijo: “Cree que tiene un impacto, un hallazgo porque le tiran alguna escucha…”.