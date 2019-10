Asís: “Macri y Fernández parecían una parejita de Intratables”

El escritor, periodista y analista político Jorge Asís no anduvo con vueltas. “El debate casi que no lo vi. No es que me aburre, pero sí me preocupa el interés de los colegas por el tema. El Debate fue previsible”, indicó el “Turco” en el programa Marca Pazos, por Crónica.

“La discusión entre Mauricio Macri y Alberto Fernández… Parecían una parejita de Intratables en un disenso”, tiró Asís. Y agregó: “No creo que se mueva un voto. Esto hace tiempo que está terminado”.

Sobre la posición de Macri, opinó que “es un hombre sin discurso”, y que “está para disputar el rol de jefe de la oposición”. También aseguró que Horacio Rodríguez Larreta va a ganar.