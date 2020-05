AUDIO. Papelón de Horacio Embón: dio por muerto a Cacho Fontana

Horacio Embón no dio muchas vueltas. En su programa de radio Nacional anunció la muerte de Cacho Fontana. “La información que me acaban de confirmar desde el hospital Finochietto dice que murió Cacho Fontana …. difícil contar este tipo de noticias”, dijo Embón. Y se despidió de manera emotiva.

Rápidamente, la noticia circuló por las redes y los productores de radio y TV comenzaron a llamar a Fontana. El veterano locutor atendió el teléfono. Papelón grande de Embón.

Fontana acaba de cumplir 88 años y vive en una residencia para adultos. Su gran deseo volver a trabajar. “Es lo único que quiero y lo único que no me dejan. Tengo una idea para televisión, pero soy un tipo de 88 años y no se ve en la tele gente de mi edad. Tengo un programa armado de pies a cabeza. ¿Cómo sería? Uno en el que Fontana pregunta ‘con seguridad’. Y sino seguir haciendo radio”, confió hace poco tiempo.