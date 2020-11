Azzaro destrozó a Milito

Racing no atraviesa su mejor momento: perdió los tres partidos que jugó en la Liga Profesional y ahora apunta todos sus cañones a la Copa Libertadores, donde se medirá con Flamengo, el último campeón. En medio de la crisis futbolística de la Academia, Flavio Azzaro publicó un tuit que cayó muy mal entre los hinchas.

#Milito destrozó el plantel. Dejó ir a Javi García, Pulpo González… vendieron a Zaracho y no trajeron a nadie. Antes: ¡Mel ga re jo! ¡Fertoli!¿No había que traer un 4?

Si el DT no confiaba más en el 5: ¡había que traer a uno!

A #Milito lo salvó #Coudet, a quién él no eligió. pic.twitter.com/DFYyeuWxgW

— #AzzaroMundial (@FlavioAzzaro) November 14, 2020