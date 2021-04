Azzaro fuerte con la polémica por la presencialidad

El periodista deportivo, Flavio Azzaro, opinó fuerte con respecto a los sectores medios que pugnas por garantizar las clases presenciales, oponiéndose al DNU de Alberto.

En un tuit cargado dijo que “la mayoría no tiene ni idea que hacen los chicos en clase, pero quieren que vayan porque no se los bancan en la casa”-

La mayoría no tiene idea de lo que hacen los chicos en el colegio y lo que les enseñan, quieren clases porque no se bancan a los hijos en las casas. Les dan la tablet para callarlos. Por eso quieren clases presenciales. No se los fuman. Recién ahora valoran el laburo docente!!! pic.twitter.com/0sT0QOduez

