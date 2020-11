Baby Etchecopar, tras el robo en la radio, se indignó “por la puerta giratoria” de la Justicia

Dos motochorros intentaron asaltar a Baby Etchecopar a la salida de la radio, pero el periodista se resistió, forcejeó con los ladrones y eso les dio tiempo a los policías para intervenir.

Como consecuencia, el conductor radial y televisivo consiguió que los delincuentes no se llevaran su reloj, pero, por el forcejeo en el piso con uno de ellos, terminó con una luxación de su hombro derecho.

Ya recuperado, Baby no se guardó nada a la hora de criticar la situación de inseguridad que reina en la Ciudad de Buenos Aires y todo el país: “Salía de la radio, un tipo grandote se me tiró encima desde atrás, forcejeamos, me luxé el hombro, pero la saqué barata”.

“Me dijeron que si no declaro en la Justicia, al ladrón lo puede liberar el juez, ¿cómo es esto? La culpa es de la Justicia, hay que cambiarla, no queda otra”, consideró el periodista, que años atrás sufrió una entradera en su casa que resistió a los tiros y hasta mató a uno de los ladrones.

Baby confirmó que irá al juzgado para declarar y para que los motochorros no se salgan con la suya. Mientras tanto, la Policía de la Ciudad revisa las cámaras de seguridad para ver por dónde se escapó el que conducía la moto.