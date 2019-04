Pasaron 37 años de la Guerra de las Malvinas y en Animales Sueltos no tuvieron mejor idea que invitar al General Martín Balza, quien reconoció que “no pasa un día que no rece por mis caídos”. El militar fue el protagonista de la primera parte del programa y dejó varios títulos. “Llegué a pensar: ¿por qué cayeron otros y no yo”, confesó que se pregunta todos los días.

AHORA EN #AnimalesSueltos El grupo de artillería 13 de Martín Balza en acción. Declara: “No se habían llevado bolsas para cadáveres” por @AmericaTV pic.twitter.com/P4kymlTSwF — Animales Sueltos (@animalesoficial) April 4, 2019

Balza también reconoció una obviedad: que hubo mucha improvisación. “No habíamos llevado bolsas para los cadáveres. Los metimos en bolsas de arpillera”, contó ante el silencio del resto de los panelistas. “Sufrimos mucho por la incapacidad política, nunca se dieron cuenta de la ineptitud que tenían”, confesó. Y agregó: “Algunos soldados fueron con apenas 30 días de instrucción”.

Sus comentarios, claro, no pasaron desapercibidos en las redes sociales y abrió la polémica. Por un lado, los que lo subieron a un altar; por otro, los que lo criticaron duramente. Hasta hubo gente que le pegó a los integrantes de la mesa por discutir la estrategia de la guerra.

Los periodistas,,,son el colmo!! ahora le discuten a Martín Balza tácticas de guerra,,,,y demás!!!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Pilar (@PILIHLCHB) April 4, 2019

La respetable presencia del Sr Martin Balza en @animalesoficial y su apasionado relato sobre las vicisitudes de la desgraciada guerra de Malvinas deja claramente expuesto el absurdo y el asco q provocan esa y todas las guerras — Antonio Grimau (@AntonioGrimau) April 4, 2019

¿Que opina de Martín Balza? Una vez más de mercenario mediático mofándose del combate contra la subversión y pintando como cobardes e ineptos a los militares argentinos (sutilmente claro). — Republican/Right (@RepublicARight) April 4, 2019

@animalesoficial ,el Sr Martin Balza, es un mentiroso mediático, jefe del ejército de Ménem,embajador K en Ecuador,siempre obsecuente de los políticos lo conocí de cerca,un hipócrita que se lavó las manos con el Caso Carrasco,llegó a jefe del ej así, lleven veteranos verdaderos.. — El Ariano (@ElAriano1) April 4, 2019