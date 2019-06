El Banco Ciudad, junto a la Fundación “No me olvides”, realizaró un acto de homenaje a los ex combatientes de Malvinas de la entidad, durante la conmemoración del “Día de la afirmación de los derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico”

Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, señaló que “nuestra institución acompaña con mucho orgullo a sus ex combatientes, fomentando las expresiones de respeto y reconocimiento, y dando impulso a iniciativas de organizaciones, como la Fundación No me olvides, de las que ellos también son parte”.