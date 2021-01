Barassi fue cuestionado por una presencia en un boliche que discriminó

.Justo a él le tocó el sinsabor de ser señalado como cómplice de un acto de discriminación. El Gordo Barassi recibió una andanada de críticas por haber posteado una presencia en un bolicbe de Playa Grande, en Mar del Plata, que fue noticia por cometer un acto discriminatorio contra una joven excedida de peso.

“Leo sus mensajes. Muy sorprendido. Sabía la noticia pero no que era este lugar. Lo cierto es que a mí me trataron bárbaro y me cuidaron un montón por eso fui tan agradecido en redes. Me sorprende lo que cuentan, mañana me voy a ocupar de informarme”, se justificó el conductor de canal 13.