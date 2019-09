En su editorial radial Alejandro Bercovich fue muy critico sobre los pronósticos de Carlos Melconian, uno de los economistas con más llegada a los medios. Dice que el ex titular del Banco Central hace como Bart Simpson: “Yo no fui”. “Ahora vale poco el reproche, pero es importante saber que no es todo lo mismo”, dijo sobre las opiniones del economista fanático de Racing.