Berni es cartacterizado por diario español como el nuevo Perón

El diario La Vanguardia hace un relato de un día de trabajo con Super Berni. Lo pinta como un hombre de acción que suele dormir en un motorhome, como en campaña militar permanente.

Detalla que el funcionario quiere que lo ascienda an general en su carrera militar y llegar al grado que tuvo Perón.

“¿Conocen un ministro que ande con borceguíes o que ande así vestido? Yo ando así vestido porque estoy todos los días en la villa trabajando”, señaló al diario.

En otro fragmento, el articulo dice: “En ese motorhome, el ministro ha dormido la noche antes del operativo, al que ha citado a La Vanguardia a las 5.30 de la madrugada. Se me ha parado la calefacción y me he cagado de frío”, dirá. Dormir es un decir porque hasta casi la medianoche ha estado en una televisión, a donde acude frecuentemente sin eludir ninguna pregunta”.

Mientras se publicaba esta nota internacional, se supo que Berni dispuso su auto aislamiento ya que un colaborador estrech tiene covid. Deberá hisoparse e interrumpir por unos días su actividad,