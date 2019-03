Diego Brancatelli cruzó muy duro a Toty Flores en el programa de Pamela David y después tuvo que salir a aclarar por el polémico comentario que hizo.

Ante la defensa de Toty Flores al proyecto de Mauricio Macri, el periodista ultra K mandó a “estudiar” al diputado y dirigente social. Como si fuera poco, el de Intratables le dijo “te creía más honesto”.

“Deshumano es usted Toty, que vive en la Matanza y vota a Macri”, disparó Brancatelli. Ante la respuesta del de la Coalición Cívica, insistió “pobre Toty mezcla los módulos que le dan”. “Cómo volvés al barrio defendiendo a Macri, no repitás todo lo que te dicen”, agregó.

Toty Flores se sintió ofendido y le contestó: “Tengo la primaria, no soy periodista. No te permito que me digas que miento”.