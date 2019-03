Diego Brancatelli volvió a ser noticia en las redes sociales. El periodista ultra K pidió que el Gobierno, luego de la última subida del dólar, adelante las elecciones ya que esta situación “no se aguanta más”.

“Si creen que son razones políticas. Si repiten que los mercados esto y lo otro por miedo a que gane CFK, si no Gobiernan porque están en campaña. ¿Por qué no adelantan las elecciones y definimos si ratifica el rumbo o empezamos a mejorar? Así no se aguanta más. Pongan fecha“, disparó por Twitter.

En las últimas semanas, el periodista de Intratables volvió a levantar su perfil en las redes sociales con comentarios como este. Los fanáticos del Gobierno salieron a pegarle con todo y eso generó más cruces y polémica.