Brancatelli se enojó con Alberto Fernández y lo dejó de seguir en Twitter

Diego Brancatelli hace tiempo viene enojado con el Gobierno. Pese a su fanatismo por el kirchnerismo, en mas de una ocasión tuvo mensajes críticos sobre la gestión del Frente de Todos.

En mayo, a raíz de un aumento de la nafta del 6%, llegó a decir: “Sr. Presidente Alberto Fernández: el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de la nafta“. Y agregó: “Basta. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba”.

Al día siguiente de las PASO, Branca aseguró que el presidente Alberto Fernández “está rodeado de gente que le dice que las cosas están bien y no entiende o no entendió que las cosas no estaban bien”. Igualmente habló de “una derrota esperanzadora”.

¿Qué pasó ahora? El panelista de Intratables se dio cuenta que no lo sigue en Twitter, donde Brancatelli tiene casi 400 mil seguidores. Molesto por esa situación, el militante K también le aplicó el mismo “castigo” y lo de dejó de seguir. ¿Será una ruptura final?

Brancatelli está cada vez más alejado de Alberto pero mantiene su amor por Cristina.