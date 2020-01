Burlando dice que los rugbiers son “cagones”

El abogado Fernando Burlando no anduvo con vueltas y llamó “cagones” a los rugbiers imputados en el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Además, denunció un “pacto de silencio” entre los acusados.

“Este pacto existe porque son cagones en serio. Me pongo en la cabeza de estos animalesy y realmente no entiendo cómo sucedió esto. Si algunos de estos monstruos no participó tendría que hablar y decirlo”, explicó el abogado que se hizo cargo de la querella de la causa con la familia Báez Sosa.

La muerte de Fernando sucedió el 18 de enero, a la salida de un boliche bailable en Villa Gesell. El joven recibió una brutal golpiza y la mayoría de los sospechosos representan al club Náutico Arsenal de Zárate.