Calabrese se fue de Cocineros sin despedirse del aire

Fin de la participación del gran cocinero Guillermo Calabrese en el programa Cocineros de la TV Pública. Cala lideró el programa desde el 2009. Tuvo un episodio de tirantez e el Macrismo cuando una banda tocó la canción de moda insultando a Macri. Lombardi le pidió explicaciones y por un tiempo se alejó.

Ahora, se especuló que su salida también seria por razones políticas, pero el ex mano derecha del Gato Dumas lo demisión aduciendo razones de económicas por su salida. Llamo la atención que el canal. no le permitiera despedirse al aire.

A ver. Lo voy a explicar fácil. He leído tantas pelotudeces. Nunca fui empleado ni contratado x @TV_Publica Siempre mi relación contractual fue con una Productora. Se venció el contrato y no hubo 1 acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó. Y claro que me hubiera gustado seguir.

— Guillermo Calabrese (@CalaCocinero) September 27, 2020