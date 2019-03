Un ídolo que tiene un ídolo. Parece un juego de palabras, pero no es así. Es que Andrés Calamaro no ahorró elogios y publicó un texto donde ponderó a Marcelo Gallardo. Lo hizo a través de su cuenta de Facebook, donde destacó que este River “es un equipo de historia”. Un detalle: el músico es fana de Independiente…

Luego del 3-0 que River le propinó a Independiente, Calamaro no aguantó y se inspiró. “Hay que aceptar la realidad, el River de Napoleón Gallardo es un equipo de historia. Una ovación monumental despide al amo y señor del fútbol argentino. Un honrado Independiente (vestido de gris para la ocasión) fue insuficiente, y los locales conquistaron una justa victoria. River está sobrado de recursos y, la gesta, de Marcelo se antoja legendaria”, escribió Calamaron en las redes.

En su Facebook contó una anécdota de hace varios años, cuando conoció al Muñeco Gallardo. “Fue en la concentración del River campeón de Ramón Díaz y Américo Gallego; con 21 años, Marcelo, era un líder en el mismo equipo de Enzo Francescoli. Vino a saludarme a los camarines del teatro antes de un Mundial. Le dije que (nuestra selección) era Él y diez mas. No se si no le dije lo mismo al Piojo López”. Y siguió: “Ahora el champán del fútbol es Gallardo y 11 más. Y se declara, a si mismo, un Salmón, como yo me declaro, siempre en las filas, de Napoleón. El champán sigue frío y el infierno, caliente”, concluyó sin rodeos. A continuación, el texto completo.