Canosa apuntó contra dos colegas que fueron amigos

La resolución judicial le dio el visto bueno luego de haber tomado alcohol en cámara y ahora Viviana Canosa se agrandó y le pegó a los periodistas Adrián Pallares y Soledad Larghi.

La conductora no va dejar títere con cabeza. “A mí lo que me pasa es ver a algunos colegas, que eran amigos míos, como Sole Larghi o Pallares, que han sido una gran decepción“, arrancó Canosa sobre la conductora de América Noticias y el periodista de Intrusos.

Canosa reveló cómo está su relación con Soledad Larghi: “El otro día me mandó un mensaje y no se lo contesté porque ya… el ‘cómo estás’… Bueno, me hubieras llamado cuando te la pasabas en América haciéndome pelota todos los días”.

Sí, se comunicó con Pallares a quien según sus palabras un día le dijo “me da vergüenza lo que estás haciendo conmigo, vos me conocés y sabés qué clase de mina soy”.