Canosa se quiere dedicar a la política

“Quiero un país mejor para mi hija y para los hijos de todos”, aseguró Viviana Canosa. Sí, la periodista que hizo gran parte de su carrera en los medios chimenteros y que este año le puso pimienta a los temas políticos confesó que ya se reunió con con peronistas, liberales y macristas.

“Me reuní con todos, de todos los palos. A ninguno le digo que sí y a ninguno le digo que no. Hoy me sería muy difícil identificarme con alguien en particular porque los políticos tienen una imagen muy negativa frente a la sociedad”, señaló la conductora.

Algo está claro. En los últimos meses, Canosa se mostró con opiniones y hechos en contra del oficialismo.

Sin embargo, Canosa aclaró que su incursión en la política no será en el corto plazo. “Lo voy a pensar, no tengo ninguna duda. Quiero un país igualitario, pero uno que iguale para arriba”, indicó.