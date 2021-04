Carlos Pagni, el gentleman de la información que no se junta con la chusma

Cuando se para ante la cámara los principales empresarios y políticos se toman un whisky para degustar su elegancia del manejo de la información pero sobre todo la expectativa de hacia quien dirigirá sus dardos fulminantes. No es un periodista de masas sino un gentleman que maneja como nadie los secretos del poder.

¿Será por eso que Carlos Pagni no quiere juntarse con la chusma? Primer dato relevante, desde que se lanzó la nueva programación de La Nación +, el ilustre tomó una par de desiciones selectivas.

No aceptó ir a grabar al barrio de Chacarita donde se montó la productora de La Corte. Alí salen los Majul, Eduardo Feinmann, Joni Viale y Pablo Rossi, entre otras figuras.

La Corte fue adquirida en el 2015 por el Grupo Indalo en un 51%. Muchos programas importantes del cable y hasta segmentos de CNN en Español alquilas la instalaciones.

Pagni sacrificó el tener mejores cámaras y elementos técnicos `ro quedarse en la sede de Vicente López que tiene la redacción de la web y el papel del diario de los Saguier.

Una explicación que dio internamente es que no quiere tener el decorado de La Corte sino seguirse manejando con su estética personal. Sonó a excusa. Otros creen que su separata tiene querer con no cruzarse con periodistas a los que no considera sus colegas.

No hay que descartar que quiera dar un mensaje claro sobre su postura ante ir a una productora que es de Cristóbal López, z quien ha dedicado paginas de intensas críticas.

Cuando se presentó la nueva programación, Pagni no quiso ser parte de la fiesta y la campaña. Su programa Odisea Argentina, mida lo que mida, es inamovible para las autoridades del diario. Se lo hicieron saber a Juan Cruz Ávila.

El canal que comenzó este años con un primer mes de números auspiciosos , luego bajó a la realidad y solo mide bien Feinmann. La mañana será reforzada con nuevos columnistas para darle otra chance.