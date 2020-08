Carrió con revista nueva

View this post on Instagram

*LA REVISTA DE LA CCARI* *EN LA PROVINCIA* _Un nuevo desafío_ En tiempos de pandemia y de incertidumbre institucional, económica y social, nos propusimos contar con una herramienta de difusión de nuestro Partido Provincial, nuestros principios y valores. A partir de allí, difundir nuestra filosofía y nuestros representantes y sumar opiniones vinculadas a los pilares que sostenemos. ¡Y en esta primera edición las, _siempre esperadas_, *PALABRAS DE LILITA*! *¡Esperamos disfruten de su lectura!* —————————————————————- 📙 *Cómo acceder a la revista:* Esta colgada en la página web del partido. 🔎 *Para una mejor lectura:* Desde el celular pueden ampliarla tocando _Fullscreen_ en el centro y cuando se amplia la vista se agranda la imagen Deslizar con el dedo hacia la izquierda para pasar página. _Si no pueden visualizar arriba hay un link para descargar la versión en Pdf._ —————————————————————- *VER REVISTA N°1*👇 https://ccaribuenosaires.org.ar/revista-1/ —————————————————————-