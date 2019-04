Elisa Carrió volvió a ser protagonista por un exabrupto contra el fallecido José Manuel de la Sota. Desde Córdoba, donde fue para apoyar a Mario Negri en la carrera por la gobernación, la diputada celebró la muerte del ex mandatario provincial.

En el medio de su discurso durante una recorrida, Carrió dijo: “Gracias a Dios murió De la Sota“. Rápidamente el video se divulgó en las redes sociales y la hija del ex gobernador de La Docta le pidió a Mauricio Macri que Carrió se disculpe.

Desde su cuenta, la periodista de La Red tuiteó: “Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos“.

Minutos después Elisa Carrió pidió las disculpas del caso y redondeó una tarde de furia que nació como un apoyo a Negri y terminó con otro exabrupto. “La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras“, aseguró.

[CÓRDOBA] Otra vez derrapó Carrió: “Gracias a dios murió De la Sota”. pic.twitter.com/K6wA96rgoA — ElCanciller.com (@elcancillercom) 23 de abril de 2019

Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos. — CandelariadelaSota (@delaSotaCande) 23 de abril de 2019