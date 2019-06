El libro estará en la principal estantería de las librerías de Buenos Aires. Justo a medida de Lilita quien hizo un cierre de listas en la ciudad formidable, solidificando su alianza con Larreta. Son conversaciones con el periodista Ignacio Zuleta

“Soy una pecadora inquebrantable. Soy la Magdalena de los pobres y de las prostitutas. Soy del cristianismo primitivo”, dice en un tramo de Vida.

Es en apariencia un anecdotario de una Lilita en estado puro, sin filtro. Al recordar su época de furor en la Alianza : ” Chacho Álvarez con todos los movileros y después me vi a mí misma con todos los movileros. ¿Que hice? Me fui a mi departamento y recé un padrenuestro. Yo era agnóstica. Recé un padrenuestro y me dije: ‘yo no puedo ser esto’. Fue mirarme la celulitis. Era la depresión de decir: ‘En realidad, esta sos vos y la otra es una construcción’. Ahí me separé del personaje y decidí que yo iba a seguir siendo la misma, que todo ese mundo no me iba a cooptar”.

Sobre su anterior amistad con el Papa, reveló, por primera vez, que le habría anticipado a Bergoglio, en el 2001 ,que iba a ser el máximo Jefe de la iglesia.

” A mí me salía en la oración ‘Bergoglio Papa’, a mí me salía. Y él entonces me dijo al final: ‘Bueno, ahora, su secreto ya lo tiene la Iglesia, porque lo tiene un cardenal. Así que mi secreto lo tiene el Papa. Una vez le pregunté por qué nunca hacía referencia a eso y me dijo: ‘Porque me creerían que estoy loco’. Después, sí, he tenido duras conversaciones personales, pero nunca me pelee con él. Cuando fue Papa, yo me alegré muchísimo porque no estaba loca, habían pasado muchos años. El propio Guillermo Marcó dijo: ‘La profeta es Carrió’, narró Carrió.