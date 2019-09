En la apertura del programa “Fútbol al Horno”, por Canal 26, el tema principal fue la llegada de Diego Maradona a Gimnasia y, desde la producción ofrecieron la “nueva” camiseta del Lobo.

“¿Cómo es la “nueva” casaca? Va a ser toda de color azul: no va a tener más la línea blanca por una cuestión de seguridad”, dijo el periodista Pablo Carrozza.

“Hay más medidas de seguridad por Maradona. El campo de juego estará sin líneas de las áreas…”, agregó Carrozza, apelando a una delicada ironía.

No te rías de lo que es una adicción

Azzaro sos impresentable, como cuando hiciste lo de la seleccion.

Impresentable el tipo que sea hace el gracioso con una enfermedad.

Idiota…y no me vengas con que el humor y eso…

— Koko Khriz (@NadieMasQueio) September 8, 2019