Caso Maradona: la Fiscalía entregará una muestra de ADN para cruzarla con la de Magalí Gil

Mientras los hijos de Diego Maradona aceleran la administración de los bienes de la sucesión por medio del contador Santiago Baglietto, la Justicia avanza también con dos investigaciones que pueden cambiar el futuro de la familia de quien fuera considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

La fiscalía que investiga las causales de la muerte de Maradona enviará una de las seis muestras de ADN que los peritos forenses extrajeron el 25 de noviembre del cuerpo para que pueda ser analizada con una de Magalí Gil, según pudo saber Expediente Político.

La joven de 25 años quiere saber si, como le dijo su madre biológica ya de grande, es hija de una relación fugaz con Maradona luego de que su abogada planteara en el juzgado nacional en lo civil 56 la necesidad de realizar el cotejo filiatorio para ponerle fin a la intriga sobre su verdadera identidad.

El abogado de Magalí también había pedido que no se cremaran los restos del ex jugador justamente para avanzar con la comparación genética, por lo que el juez le ordenó a las autoridades del cementerio a “no innovar”, pero eso no será necesario porque los peritos forenses extrajeron de oficio seis muestras de ADN del cuerpo -además de la que siempre se toma en todos los casos de deceso-, ante eventuales reclamos de paternidad.

Mientras tanto, la Fiscalía que investiga las circunstancias alrededor de la muerte se tropezó con un obstáculo: si bien la psiquiatra Agustina Cosachov entregó voluntariamente su teléfono el día del allanamiento a su casa y su consultorio, los peritos informáticos todavía no pudieron hacer una copia de la información, para luego analizarla, porque la médica no recuerda una de las claves de acceso al programa donde se la almacena.