Todos se sienten con la obligación de decir algo. Dar un título grandilocuente: “Es ovbio que lo mataron” o ” quieren transformar a Nisman en héroe”. Un prode macabro de declaraciones, en medio de un solo resultado: otra vez el país y su justicia no puede concluir una investigación seria. Como ocurrió con la explosión en la Embajada o Amia.

El Documental sobre la Muerte de Nisman, por Nétflix, y la convocatoria a una marcha, para este sábado,, por parte de referentes de la justicia y la opocisión activan nuevamente la pregunta : ¿Mataron a Nisman ? y si fue asi ¿Quiénes y Por qué?

El fiscal Carlos Rívolo , uno de los convocantes, dijo que los convoca el reclamo de justicia y que se llegua a una conclusión despolitizada del acontecimiento. El dabate aparece tan contaminado como el departamento de Nisman en Puerto Madero, descuidado por la fiscal Fein al recxoletar las primeras evidencias.

Tras 5 años de tironear dle muerto, el fiscal que estaba por formalizar su denuncia contra Cristina en el Congreso, por el Memo de acuerdo con Irán en busqueda de testimonios de los incupados como terroristas por el atentado de la Amia, solo exikste en pie una pericia de Gendarmaría que concluyó qe a Nismas lo habrían matado al menos dos personas.

Fue la ministro antropóloga, Sabrina Frederic, que ni bien asumida reaccionó poniendo en sospecha estos resultadosd e Gendarmería y impulsando al revisión de lo actuado.

El presidente Alberto Fernández trata de sobrevolar sus propias contradicciones sobre el tema, con un viaje clave , el primero internacioal desde que asumió. Partirá a Israel como ghesto de distención y guiño a Donal Trump , personaje clave con el acuerdo dr renegocación pendiente con el Fondo Monetario.

Alberto fue entrevistado para el Documental del realizador británico y dos años atrás quedó su mirada sobre el caso: “Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado”. Tras la repercusión del codumental y ya en al presidencia dio un giro: “Hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue asesinado”.

Un dirigente clave del nuevo gobierno, el Presidente de la Cámara Baja Sergio Massa, quiso enviar una señal difefenciada dentro del bloquer oficialista : “no creo en el suicidio de NIsman”.

Hay una fractura en la sociedad sobre lo que realmente pasó que solo poidría sanear una ivestigación contundente ys eria que a 5 años del trágico evento no ecuentra la luz.

El abogado Alejandro Rúa, ex Director de la Unidad AMIA cree que en el macrismo hubo “militantes” de la causa del presunto homicidio para atacar al figura de la ex presidenta.

El periodismo lo explica desde las trincheras de la Grieta. De un exxtremo, Jorge Lanata juzga que sin duda lo mataron.

Pablo Duggan, entre otros, fustiga la imagen de Nisman y sosrtiene que fue suicidio. Autor del libro Quién Mató a Nisman, defiende las primeras percicias que señalaron que el fiscal estaba solo en el baño y se disparó.

Una vía a explorar que la investigación no resolvió es conocer que le dijeron diversos contactos d einteligencia al fiscal, en multiples llamados a su cleular, antes del fatal desenlace.

En Plaza Vaticano, a las 18 , se reeditará aquella marcha histórica de los paraguas en la que una primera línea de fiscales, durante el gobierno de Macri, lideraron una multitudinaria marcha del 2015. De aquellas 400 mil personas se creen que habrá un acto moderado en cantidad de gente. Carrió y Bullrich pretenden transformarla en una marcha opositora al gobienro peronista.

El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso #Nisman, y no crean en nada de lo que diga Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes.

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 13, 2020