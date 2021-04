Cecilia Nicolini y la noticia deseada

Cecilia Nicolini vive a contramano del resto de los argentinos para ganar la batalla contra reloj frente al coronavirus. Y aunque parezca increíble, podría decir que se está imponiendo: es, parafraseando a Cristina Kirchner, una de las pocas funcionarias de Alberto Fernández que funciona.

Si el año pasado fue junto con la por entonces viceministra de Salud Carla Vizzotti la encargada de conseguir las primeras vacunas para la Argentina, las de Sputnik V desarrolladas por Rusia, este martes se convirtió en la artífice del segundo acuerdo: la de la producción local.

Argentine Health Minister @carlavizzotti and Presidential Adviser @cecilianicolini celebrate the production of #SputnikV at @richmond_lab.

Argentina was the first Latin American country to officially register #SputnikV and is now the first to manufacture it in the region. pic.twitter.com/WkmFox7wZT

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021