Chilavert tildó de cornudo a Bercovich

Picante ida y vuelta entre el economista Alejandro Bercovich y el ex arquero José Luis Chilavert en redes sociales. Todo comenzó por un inocente comentario de Federico Maya, ex gerente de C5N sobre un penal.

Hola @JoseLChilavert_ hace un rato atajé este penal y te lo quería dedicar por todas las alegrías que me diste 💙 pic.twitter.com/JxjTPFnDLB — Fefo Maya (@fefomaya) December 21, 2019

Tardé 41 años en atajar un penal, y por el quilombo que se armó después, se entiende la demora. — Fefo Maya (@fefomaya) December 22, 2019

Bercovich respondió y le apunto a Chilavert, a quien tildó de “gordo” y “facho”. También de “infantil” y “machista”. Claro que el arquero paraguayo no se quedó callado y arremetió con todo.

“Los gordos somos felices y No vivimos del Estado como vos,fracasado.Tu no has ganado nada, solo cuernos”, escribió Chilavert en Twitter.

Los gordos somos felices y No vivimos del Estado como vos,fracasado.Tu no has ganado nada,solo cuernos. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) December 22, 2019