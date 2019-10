Cingolani, apuntado por los hinchas de Boca

Los hinchas de Boca están muy enojados con el periodismo en general. Pero en la última semana la bronca recayó sobre el “Gringo” Cingolani, el periodista que en No Todo Pasa critica una y otra vez al equipo que conduce Gustavo Alfaro. “River tiene 98% de posibilidades de pasar”, dijo la semana pasada. “Todos los días me levantó y me encuentro con un jugador de Boca lesionado”, tiró después.

Lo cierto es que en las redes sociales le apuntan a Cingolani por sus constantes críticas. Es que el periodista también le apuntó al manager Nicolás Burdisso y entonces un usuario mandó un tuit muy sugestivo.

Burdisso tendria que ir a esperarlo a la puerta a este idiota, como puede ser que se maneje con tanta impunidad diciendo pavadas sin filtro. De la escuela de Azzaro el taliban y todos esos pelotudos — Ariel Salaberry (@ArielCjS89) October 21, 2019

.@GringoCingolani: "Alfaro no es un entrenador para equipo grande". pic.twitter.com/0AvSBK9T00 — No Todo Pasa (@NoTodoPasaTyC) October 21, 2019

Sin embargo, en la previa del clásico por la Copa Libertadores, Cingolani había vaticinado la clasificación de Boca. “Es el gran candidato a ganar la Copa”, dijo entonces. Sobre River había asegurado que “no tiene la voracidad de otros tiempos. Lo veo saciado, es natural. Es un equipo que se ha cansado de ganar”.