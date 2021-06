Cómo le fue a Milagro Sala en el barrio de la Tupac

El barrio bautizado “El Cantri” fue uno de los emblemas de la agrupación de Milagro Sala. Hoy solo quedan restos de esa hegemonía. Las elecciones legislativas del domingo pasado fueron una muestra de la decadencia del poder que tuvo la líder social.

Sala perdió por amplia mayoría. En las mesas abiertas en el colegio Bartolina Sisa, que está dentro del barrio, casi no figura la lista de Sala. En algunas mesas, lista 513 no suma más de diez votos y en otras directamente no aparece.

El Frente Unidad para la Victoria, donde terminó Sala, alcanzó el 5,36% de los votos, muy lejos de los 41 puntos del oficialismo. Hasta fue superada por el Frente de los Trabajadores de Izquierda que sacaron el 7,53% de los sufragios.