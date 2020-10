Cómo nació el libro del momento que desnuda las internas de los Macri

A fines de 2019, Santiago O’Donnell publicó una nota en la que sostuvo que la salida de Evo Morales de Bolivia no había sido por un típico golpe militar sino más bien por una especie de insurrección popular. Un amigo lo felicitó en un grupo de WhatsApp. Su respuesta derivó indirectamente en su último libro sobre Mauricio Macri.

“Gracias. Ya me mandaron varias fotos de Videla y Hitler”, escribió O’Donnell en el grupo de amigos sobre la crítica de su nota sobre Bolivia. “Extraño un poco cuando me puteaba la derecha por destapar los chanchullos de Macri y compañía con los Panamá Papers. Eran más finos: solo me decían ‘choriplanero k’”, agregó.

A partir del fin de semana en libreríashttps://t.co/YZSqsfucGA\\\%27donnell_hermano — Santiago O’Donnell (@santiodonnell) October 20, 2020

Sin saberlo, en ese grupo de WhatsApp estaba Mariano Macri, hermano del expresidente, que lejos de enojarse por la chicana, le sugirió al periodista: “Los chanchullos que en el ejercicio de su profesión encuentres del señor presidente serán una cuestión entre él y vos, en nada me atañen a mí y nada tengo que aportar en su defensa”.

Algunos meses después, el propio Mariano convocó a O’Donell para contarle “los chanchullos” de Mauricio no solo de su época como presidente sino también como jefe de Gobierno porteño, mandamás de Boca y responsable de una de las empresas del grupo que había armado el padre Franco Macri.

En consecuencia, de ese intercambio de WhatsApp nació lo que ahora presenta bajo el nombre de “Hermano: la confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio”. Fueron 17 horas de conversación en nueve encuentros.

Casi como una casualidad del destino, Mariano le reclamó a Mauricio lo que en estos días Dolores le exigió a sus hermanos Etchevehere: su parte de la fortuna que amasaron los jefes de los clanes, que una vez muertos, no estuvieron para evitar que sus herederos pelearan por lo que consideraban propio. En esa línea, la primera entrevista que dio Santiago para hablar sobre el libro fue a su hermana María O’Donnell.

Ante reiteradas consultas yo no puedo certificar la autenticidad de un pdf pirata, ni saber si fue alterado, ni puedo leerlos a todos para saber si falta algo. Para estarbseguros hay q leer el “Hermano” oficial de Editorial Sudamericana en cualquiera de sus plataformas. — Santiago O’Donnell (@santiodonnell) October 25, 2020

Cada vez quedan menos dudas de que el trasfondo de que Mariano haya hablado es el dinero que le pide a Mauricio: no por nada, luego de conceder nueve entrevistas a O’Donnell, el empresario extrañamente le mandó cartas documentos tanto al autor del libro como a la editorial para intentar frenar la salida de sus confesiones.

En respuesta a eso, pero con un responsable sin identificar a la vista, comenzó a circular por WhatsApp el libro en versión PDF para garantizar que los secretos que Mariano contó sobre Mauricio los sepan todos.

El ex presidente dijo no haber leído ni siquiera una página, pero sus asesores ya le bajaron el precio a lo publicado.