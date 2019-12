Confirmado: Alberto le entrega a Manzur el Plan Belgrano

Finalmente y tal adelantó este sitio, Alberto Fernández relanzará el Plan Belgrano que había impulsado Mauricio Macri y allí ubicará a dos hombres de Juan Manzur.

El presidente decidió darle ese lugar al gobernador de Tucumán, quien había quedado postergado en el reparto de cargos en el Gabinete por un veto encubierto de Cristina Kirchner. Los dos hombres que quedarán a cargo serán Sisto Terán y Marcelo Caponio.

El primero de ellos es ex vicegobernador de Miranda y ex legislador. Por su parte, el otro indicado también ex legislador, supo estar cerca del ex gobernador Alperovich, pero que con el correr de los años se convirtió al manzurismo.

El Plan Belgrano fue una idea de la gestión de Mauricio Macri. Se trató de un plan de infraestructura que en primer término quedó en manos del tucumano, José Cano. Buscaba reactivar un total de 1800 km del corredor del NOA, entre otras obras, pero con la crisis se fue postergando. En su momento, Manzur criticó con dureza lo que consideró “una estafa” para Tucumán y las provincias del NOA, ya que esperaban resultados más rápido.

La noticia de la confirmación de los dos hombres de Manzur al frente del Plan es una pésima noticia para Cano, histórico rival del gobernador. El radical teme algún rebote judicial, principalmente por su tarea en las obras del Belgrano Cargas.