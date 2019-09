Confirman la condena contra un periodista por golpear a su pareja

La Cámara de Casación confirmó la condena a 6 meses de prisión en suspenso para el periodista Guillermo Pardini por golpear a quien era pareja. El periodista fue condenado por el delito de “lesiones leves dolosas agravadas”, según publicó el sitio Fiscales.

El tribunal confirmó la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10. Según ese fallo, el 1 de octubre de 2015, Pardini tomó violentamente del brazo a su pareja, la sacudió y la golpeó en su rostro con la mano abierta unas cinco o seis veces. Después, la arrojó al suelo y continuó golpeándola. Luego de esta escena, la denunciante fue hasta el baño. Pardini la siguió, la tomó del brazo con fuerza, la metió en la bañadera y abrió las canillas. Instantes después, las cerró y le pidió disculpas.

Entre las pruebas había una nota manuscrita del propio Pardini donde se leía: “lo de anoche no es algo de lo que me sienta orgulloso. Eso no soy yo y no lo quiero en mi vida”.