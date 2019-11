Costa Febre se va de Radio Rivadavia

“En estas horas definiré mi futuro profesional”. Lito Costa Febre, el relator que sigue la campaña de River, pegó el portazo y anunció que no seguirá trabajando en Radio Rivadavia. El motivo por el que se fue está ligado al cambio de autoridades de la emisora.

Radio Rivadavia, que en septiembre levantó su quiebra, ahora está en manos del empresario Marcelo Fígoli, dueño dé Fénix Entertainment, y -a través de su empresa Alpha Media- tiene las radios La990, Rock & Pop, el 50% de Blue y la producción y comercialización de Radio Colonia y su FM Mágica.

#BuenMartes millonarios 🔴⚪️ 📢 En desacuerdo con las nuevas autoridades me voy de @Rivadavia630 No puedo soportar lo que me exigen financieramente. No hay motivo personal En estas horas definiré dónde sigue mi destino profesional Abrazo para todos y #VamosRiver 📻🎙️ pic.twitter.com/L33n6soSbG — Lito Costa Febre (@CostaFebreOK) November 12, 2019

Lito explotó: “Buen martes, millonarios”, escribió el reelator en su cuenta de Twitter. “En desacuerdo con las nuevas autoridades me voy de @Rivadavia630. No puedo soportar lo que me exigen financieramente”. ¿Cuál es el problema? Las nuevas autoridades le exigen que se pague su propio espacio por un monto que él no puede afrontar.