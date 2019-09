“si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligas a responder amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo…”, expresó indignado en Instagram, Coti.

¿ Qué quedó de la vieja amistad entre el cantautor jinglero y el cantante Diego Torres?. El enojo de Coti es que, en la últimas entrevistas, el hijo de Lolita Torres lo ignoró como co autor de Color Esperanza. ¿Se viene juicio?