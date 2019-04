El próximo 9 de mayo, Cristina Kirchner estará en la Feria del Libro para presentar su nuevo libro: Sinceramente, que estará en venta en las librerías a partir del viernes 26 de abril. “Reflexiona sobre la historia reciente. Una mirada reflexiva sobre los capítulos más importantes de las últimas décadas”, anunció Aníbal Fernández sobre la obra que se viene.

#DiaDelLibro "Sinceramente": así es la tapa del libro que Cristina Kirchner presentará en la Feria del Libro. pic.twitter.com/qdG9JrXGFr — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 23, 2019

La editorial Sudamericana lo presenta como un “recorrido íntimo por circunstancias y momentos de su vida, de la del país y de los años del gobierno más discutido y celebrado de la reciente democracia argentina”. “No es autobiográfico y tampoco una enumeración de logros personales o políticos”, explica Cristina.

En el libro, Cristina define a Macri con una sola palabra: “Se me ocurre caos. Por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina”. También se refirió a una palabras de Néstor Kirchner, que anticipó que “Te van a perseguir a vos y a tus hijos”. Y de su relación con el ex presidente: “Me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía: ‘De lo único que nunca me aburrí fue de vos'”.

Además, se refirió al papel de la CGT durante su mandato: “Cuando recuerdo los cinco paros generales que hicieron no puedo dejar de pensar que también hubo un fuerte componente de género. Digámoslo con todas las letras: la CGT es una confederación en la que no hay mujeres que conduzcan.”