Cristina volvió a rodearse de artistas y periodistas afines: ¿Quiénes no fueron invitados?

Cristina no dejó nada librado al azar. Una vez que se enteró la invitación de un cierre de año en Pilar, tomó la lapicera y armó la lista de invitados afines compuesta por artistas y periodistas, sobre todo de C5N. Entre los presentes se destacaron del rubro artístico: Pablo Echarri y Dady Brieva. Por el lado de los periodistas estuvieron en la cena Lautaro Maislin, Darío Villarruel, Sandra Russo, Marcelo Figueras, Carlos Polimeni, entre otros.

¿Quiénes no fueron invitados de los periodistas afines ?

Algunos nombres llamativos que no estuvieron fueron Diego Brancateli, Víctor Hugo Morales, Fernandez Llorente y el Gato Silvestre. Branca es funcionario de Pilar pero viene siendo crítico de algunas cuestiones de índole económico del oficialismo. El Gato mantuvo una relación muy estrecha con la ex mandataria, sobre todo porque su esposa trabajó muchos años con ella. De Víctor Hugo se supo que está de viaje y no pudo asistir.

Encuentro con artistas y periodistas, con quienes hace un tiempo no nos veíamos. Felicitaciones por el trabajo que hacen con tanto compromiso y profesionalismo y gracias por el afecto de siempre.♥️ pic.twitter.com/RwSnVe878U — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 21, 2021

Salí a correr y en los bosques de Palermo me cruce a @CFKArgentina. “Impertérrito”. pic.twitter.com/1Hu1yJ9ua0 — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) December 21, 2021

Desde el punto de vista político es muy fuerte el gesto que tuvo Cristina de sentarse al lado del intendente de Pilar, Federico Achával, un dirigente en franco ascenso y con serias posibilidades de pelear por la gobernación de la provincia en el 2023.