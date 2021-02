Cristóbal López le declaró la guerra a Jorge Fontevecchia

Desde que salió de la cárcel, Cristóbal López se puso dos objetivos: recuperar las empresas que conforman su holding de la mano con su blanqueo de imagen, rota por la investigación sobre el multimillonario no pago de un impuesto.

En consecuencia, López reapareció en sus redes sociales para criticar dos ediciones de la revista Noticias, de la Editorial Perfil de Jorge Fontevecchia, donde se trataba su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner desde 2015 en adelante.

Hola @fontevecchia, leo en @revistanoticias que nuestro canal es "más cristinista que nunca". pic.twitter.com/hF037dXV7L — Cristobal López (@Cristobal_ok) February 8, 2021

Cuando Cristina abandonó la Casa Rosada, Noticias publicó “el miedo” de la por entonces ex presidenta “a que Cristóbal no le atienda el teléfono”. Para López, eso se contradice con la reciente edición de la revista sobre el “favoritismo mediático” del kirchnerismo, de nuevo en el poder, con C5N.

Ahora, según publicó la revista de Fontevecchia, “C5N, el canal de Cristóbal López, está más cristinista que nunca. Inversiones en equipos y causas judiciales. Publicidad oficial y críticas a la conducción económica”.

“Me resulta raro -le escribió López en Twitter a Fontevecchia, que hace nueve meses que no usa su cuenta personal- porque cuando ganó Macri, y querían quedar bien con él, advertían que ‘yo no le iba a atender más el teléfono a Cristina'”.

“Fontevecchia debería saber que por no haber seguido las órdenes de Macri y su banda durante cuatro años, nos persiguieron, nos metieron presos y nos quisieron vaciar las empresas. Pero decirle que no a Macri no es para cualquiera”, lo desafió.